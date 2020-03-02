Видео голов "Эль-класико "Реал" – "Барселона" – 2:0

Мадридский клуб обыграл принципиального соперника и вышел на первое место в Примере

Мадридский "Реал" обыграл Барселону в "Эль-класико" в 26-м туре чемпионата Испании. Хозяева поля открыли счет только на 71- й минуте – отличился Винисиус Жуниор, а уже в компенсированное время Мариано Диас удвоил преимущество сливочных и установил окончательный счет. Благодаря этой победе "Реал" обошел "Баоселону" в турнирной таблице Примеры и теперь опережает принципиального соперника на один балл.

"Реал" – "Барселона" – 2:0

Голы: Винисиус Жуниор (71), Мариано Диас (90+2)

"Реал": Куртуа, Рамос, Марсело, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско (Модрич, 79), Каземиро, Вальверде (Васкес, 86), Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 90).

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Умтити, Семеду, Видаль (Брэйтуэйт, 69), Бускетс, де Йонг, Артур (Ракитич, 80), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Реклама

Предупреждения: Винисиус Жуниор (10), Карвахаль (19), Альба (19), Месси (85).

Напомним, что посреди недели "Реал" проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом "Королевский клуб" доигрывал матч в меньшинстве – красную карточку заработал капитан команды Серхио Рамос и теперь пропустит ответную встречу в Англии.

Не лучшим образом в Лиге чемпионов выступила и "Барселона", которая не смогла обыграть кризисный "Наполи" (1:1). Также в этом матче не обошлось без удаления – красный свет перед собой увидел игрок каталонцев Артуро Видаль.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама