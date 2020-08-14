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В "Барселоне" второй случай заражения коронавирусом за неделю

14 августа, 21:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Защитник не полетел с командой на матчи Лиги чемпионов

Защитник испанской "Барселоны" Самуэль Умтити сдал положительный тест на коронавирус. У игрока нет симптомов, он находятся дома на изоляции, сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Ранее мы писали, что два дня назад "Барселона" объявила о другом случае заражения коронавирусом в команде.

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Клуб проинформировал соответствующие спортивные органы и органы здравоохранения, а также отслеживает всех людей, которые контактировали с игроком, чтобы они могли пройти соответствующие тесты ПЦР.

Отметим, что Самуэль Умтити сейчас восстанавливается от травмы и не полетел с командой в Португалию, где сегодня команда сыграет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Трансляция "Барселона" – "Бавария" онлайн уже доступна на нашем сайте, также смотреть матч можно с помощью сервиса Oll.tv.

Напомним, что накануне игрок сборной Украины заразился коронавирусом: подробности состояния и симптомы. Футболиста "Зари" отправили на двухнедельную самоизоляцию.

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Барселона чемпионат Испании коронавирус Самуэль Умтити

Источник: Сегодня|Спорт

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