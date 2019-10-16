В центре Парижа будет стоять огромное лицо Неймара

В столице Франции теперь можно увидеть и даже притронуться к лицу Неймара. Ранее мы писали, что Неймара ненавидят во Франции, в одном из поединков его забросали мусором.
Бразильский архитектор и художник Маркос Марин создал скульптуру в честь своего соотечественника и знаменитого нападающего "ПСЖ".
Трехметровую статую с изображением звездного футболиста уже установили на одной из улиц Парижа – на авеню Георга V. Лицо звездного футболиста будет стоять там около месяца.
Напомним, что нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче за сборную Бразилии против Нигерии.
Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – игрок сборной Франции Килиана Мбаппе.
Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.
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