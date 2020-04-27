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В чемпионате Англии изменили правила: теперь можно вернуться на поле с лавки запасных

27 апреля, 11:02

Андрей Фоменко

В связи с паузой в футбольном сезоне игроки будут хуже готовы физически

Английская премьер-лига готова внести некоторые изменения в правила проведения матчей. Поскольку вынужденный перерыв негативно отразится на спортивной форме футболистов, в чемпионате собираются разрешить делать больше замен. При этом некоторые клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона.

Ранее предложение делать в матчах по пять замен исходило от Международной федерации футбола (ФИФА). Теперь же в АПЛ хотят усовершенствовать нововведение на свой лад, сообщает британский таблоид The Sun. Имеется в виду, что в поединках, как и раньше, может участвовать только 14 игроков. Однако те, кого заменят, будут иметь право снова вернуться на поле.

Узнайте о том, что самый быстрый гол в чемпионатах Англии состоялся год назад.

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Пока что на Туманном Альбионе не определились с датой возобновления сезона 2019/2020. В любом случае будет это не раньше лета. Однако руководство лиги имеет твердую позицию, что чемпионат следует доиграть.

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