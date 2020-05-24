В "Динамо" объяснили, почему сразу шесть футболистов команды оказались в лазарете

Пальцев одной руки не хватит - травмированы Цыганков, Шапаренко, Пиварич, Кадири, Бурда и Цитаишвили

Киевское "Динамо" выступило с объяснением того, почему команда едва возобновила тренировки после выхода из карантина, а уже шесть футболистов – в лазарете. Напомним, в первом спарринге после двухмесячной паузы "Динамо" сыграло вничью с "Рухом" 0:0 без Цыганкова и еще целого ряда исполнителей, которых подкосили травмы. Вот что по этому поводу заявил врач киевского клуба Андрей Шморгун.

"У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он повредился две с половиной недели назад, еще неделю он будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу"

"У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его поберегли в матче с "Рухом", он пропустит несколько дней"

"У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею. Поэтому он пропустил матч"

"Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Витя уже приступил к беговой работе"

"У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, но он уже приступил к беговой работе, готовится к возвращению в группу"

"У Никиты Бурды воспаление коленного сустава, однако он тоже вскоре вернется к тренировкам"

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отвечая на вопрос, связано ли такое обилие травм с тем, что из-за карантина сбился привычный тренировочный процесс, врач "Динамо" Андрей Шморгун сказал следующее: "Возможно, какие-то изменения в тренировочном процессе игроков, по сравнению с обычным, имели место. Хотя, как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострения старых травм, так и новые мышечные повреждения. Возможно, повреждения могут быть связаны с началом тренировок в общей группе, игровых серий".

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Напомним, чемпионат Украины по футболу изначально планировали возобновить 30 мая, но затем стало известно, что рестарт Премьер-лиги Украины смещен на 6 июня.

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