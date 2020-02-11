В Шотландии 12-летнего болельщика обвиняют в расизме

/ Фото: AFP

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12-летнему фанату "Селтика" предъявили обвинения в связи с тем, что он распевал расистские кричалки в адрес колумбийского нападающего "Рейнджерс" Альфредо Морелоса в рамках 21-го тура чемпионата Шотландии. Кстати, ранее мы писали, что игрока сборной Украины исключат из заявки "Селтика" на Лигу Европы за незнание английского.

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"Любая форма оскорблений абсолютно неприемлема, и полиция Шотландии будет продолжать тщательно расследовать любые сообщения о подобных случаях, а виновные предстанут перед соответствующими органами. Мы также хотели бы напомнить общественности, что, поскольку обвиняемый не достиг 18-летнего возраста, он не может быть назван или идентифицирован по юридическим причинам в соответствии с Законом об уголовном судопроизводстве Шотландии 1995 года", – цитирует инспектора Марка Сазерленда из полицейского отдела Большого Глазго Sky Sports.

Отметим, что в том матче "Рейнджерс" в гостях победил со счетом 2:1, одержав первую гостевую победу над своим главным соперником с 2010 года.

На данный момент подопечные Стивена Джеррарда занимают второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков и имея одну игру в запасе. Команда отстает от "Селтика" на семь очков. Украинский легионер "кельтов" Марьян Швед в текущем сезоне только дважды появлялся на поле, отыграв в сумме 35 минут. Несмотря на отсутствие игровой практики Швед был среди претендентов на звание лучшего украинского легионера в Европе.

Смотрите, как Марьян Швед забивал в чемпионате Украины за "Карпаты":

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