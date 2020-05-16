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В Германии футболист не стал соблюдать дистанцию при праздновании гола, поцеловав одноклубника

16 мая, 23:31

Олег Люлька

Тренер "Герты" назвал случившееся эмоциями, а в Немецкой футбольной лиге объяснили, почему не будет наказания

Защитник "Герты" Дедрик Боята не стал соблюдать социальную дистанцию при праздновании гола во время победного матча 26-го тура Бундеслиги с "Хоффенхаймом" (3:0). 29-летний бельгиец поцеловал в щеку одноклубника, хавбека Марко Груйича, празднуя автогол защитника "Хоффенхайма" Кевина Акпогумы. Напомним, чемпионат Германии возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Дедрик Боята и Марко Груйич

Дедрик Боята и Марко Груйич / Фото: Reuters

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Немецкая футбольная лига (DFL) заявила, что футболистов не будут наказывать за нарушение правил социального дистанцирования при праздновании голов. Оказывается, в данном случае они носят рекомендательный характер.

"Надеюсь, люди понимают, что это всего лишь рекомендация. Мы получили отрицательный результат теста на коронавирус шесть раз, последний – вчера. Эмоции – часть игры. Иначе нет смысла играть в футбол", – заявил тренер "Герты" Бруно Лаббадиа

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Ранее соперники "Шахтера" обошли запрет на "обнимашки" в Бундеслиге. Празднуя победный мяч, футболисты "Вольфсбурга" Кевин Мбабу и Даниэль Гинчек "стукнулись" ногами.

Смотрите сюжет о скандальных поцелуях звезд

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поцелуй чемпионат Германии Хоффенхайм Герта Дедрик Боята

Источники: Goal.com , ua.tribuna.com

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