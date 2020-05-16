В Германии футболист не стал соблюдать дистанцию при праздновании гола, поцеловав одноклубника

Защитник "Герты" Дедрик Боята не стал соблюдать социальную дистанцию при праздновании гола во время победного матча 26-го тура Бундеслиги с "Хоффенхаймом" (3:0). 29-летний бельгиец поцеловал в щеку одноклубника, хавбека Марко Груйича, празднуя автогол защитника "Хоффенхайма" Кевина Акпогумы. Напомним, чемпионат Германии возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Немецкая футбольная лига (DFL) заявила, что футболистов не будут наказывать за нарушение правил социального дистанцирования при праздновании голов. Оказывается, в данном случае они носят рекомендательный характер.
"Надеюсь, люди понимают, что это всего лишь рекомендация. Мы получили отрицательный результат теста на коронавирус шесть раз, последний – вчера. Эмоции – часть игры. Иначе нет смысла играть в футбол", – заявил тренер "Герты" Бруно Лаббадиа
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Ранее соперники "Шахтера" обошли запрет на "обнимашки" в Бундеслиге. Празднуя победный мяч, футболисты "Вольфсбурга" Кевин Мбабу и Даниэль Гинчек "стукнулись" ногами.
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