В Германии прооперировали лидера киевского "Динамо": первое заявление игрока

Словенский лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич, доигрывавший сезон с мышечной травмой, перенес операцию в Германии. Хирургичеческое вмешательство произвели в клинике "Штарнберг" при Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана в Баварии. Кстати, накануне Вербич заявил о радостных ожиданиях от работы с Луческу.

"Операция прошла просто идеально, – написал в сторис у себя в Instagram динамовец Беньямин Вербич. – В кратчайшие сроки я вернусь в строй"

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Отметим, что в минувшем сезоне Беньямин Вербич сыграл за "Динамо" 31 поединок, в которых забил 12 голов. При этом после победного матча с "Зарей", который впоследствии принес киевлянам второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, замененный из-за повреждения словенец посетовал: "Давно начал чувствовать болевые ощущения в области паха. Последние матчи играл на уколах, а сегодня болело очень сильно. Последние дни не тренировался и выходил с надеждой, что все пройдет, но не прошло".

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Ранее Вербич назвал игроков "Динамо", способных играть в ТОП-чемпионате. В список, составленный словенцем, вошли Миколенко, Цыганков, а также Шапаренко, Цитаишвили и Леднев.

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Смотрите, как Вербич забивает за "Динамо"

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