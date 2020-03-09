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В Италии футболиста вылечили от коронавируса

9 марта, 12:09

Александр Трикиша

Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, но и с вирусной

Один из футболистов клуба третьего по силе дивизиона Италии "Пьянезе" вылечился от коронавируса, сообщил губернатор итальянского региона Тоскана Энрико Росси. Опасный вирус был диагностирован у троих игроков команды, после чего всех игроков, технический персонал и менеджеров посадили на 15-дневный доверительный карантин у себя дома.

"Представители университетской больницы Сиены сообщили мне о полном отрицательном тесте 23-летнего футболиста. Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, но и с вирусной", – приводит слова Росси Virgilio.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в Италии матчи чемпионата страны проводят без зрителей, а некоторые и вовсе переносят на неопределенное время. Также были перенесены полуфинальные матчи Кубка Италии.

Ранее мы рассказывали, как футболисты приветствуют друг друга после запрета на рукопожатие в Англии. Игроки улыбались друг другу, а некоторые нашли способ обойти запрет.

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Добавим, что свою борьбу с коронавирусом начал и УЕФА. Как мы уже писали, были запрещены рукопожатия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Меры предосторожности будут действовать на матче "Вольфсбург" – "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы:

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чемпионат Италии коронавирус

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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