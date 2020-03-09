Никаких рукопожатий на матче "Вольфсбург" – "Шахтер": УЕФА начинает борьбу против коронавируса

В еврокубках ограничат контакты между футболистами

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения перед матчами турниров УЕФА – Лиге чемпионов и Лиге Европы – не будут проводиться традиционные рукопожатия, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Ранее мы уже писали, что некоторые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

УЕФА объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.

Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.

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Напомним, что от Украины борьбу в еврокубках продолжает только донецкий "Шахтер". В 1/8 финала Лиги Европы "горняки" сыграют с немецким "Вольфсбургом". Первый матч состоится в Германии уже 12 марта.

Ранее мы рассказывали, как футболисты приветствуют друг друга после запрета на рукопожатие в Англии. Игроки улыбались друг другу, а некоторые нашли способ обойти запрет.

Добавим, что подобные мери предосторожности применили и в чемпионате Франции. Мы уже сообщали, что власти Франции запретили игрокам "Страсбура" жать руки Неймару и Мбаппе.

Смотрите, как "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы:

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