В Италии занервничали после поездки Криштиану Роналду в Барселону

Португальский футболист из-за травмы пропустит две недели

Криштиану Роналду. Фото: AFP

В Италии занервничали после поездки Криштиану Роналду в Барселону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc6/d46/5c9bc6d465d3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc6/d46/5c9bc6d465d3f.jpg 2019-03-27T20:55:37+02:00 Футбол Португальский футболист из-за травмы пропустит две недели

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прошел медицинское обследование в Барселоне, по итогам которого стало подтвердились опасения руководства итальянского клуба – нападающий проведет без игры две недели.

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У Роналду было подтверждено повреждение мышц правого бедра. Курс восстановления форвард начнет, когда вернется в Турин. Тренерскому штабу придется понервничать , ведь нападающий точно пропустит три игры своего клуба – против "Эмполи", "Кальяри" и "Милана" и рискует не сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". Кстати, Роналду избежал наказания за нецензурный жест в адрес фанатов "Атлетико".

Напомним, португалец получил травму во время матча 2-го тура квалификационного раунда Евро-2020 против Сербии (1:1). Еще вчера не было известно, сколько времени придется пропустить форварду.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной. Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение.

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