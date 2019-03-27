Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

В Италии занервничали после поездки Криштиану Роналду в Барселону

Сегодня, 20:55

Португальский футболист из-за травмы пропустит две недели

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
В Италии занервничали после поездки Криштиану Роналду в Барселону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc6/d46/5c9bc6d465d3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc6/d46/5c9bc6d465d3f.jpg Футбол Португальский футболист из-за травмы пропустит две недели

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прошел медицинское обследование в Барселоне, по итогам которого стало подтвердились опасения руководства итальянского клуба – нападающий проведет без игры две недели.

Читайте также

У Роналду было подтверждено повреждение мышц правого бедра. Курс восстановления форвард начнет, когда вернется в Турин. Тренерскому штабу придется понервничать , ведь нападающий точно пропустит три игры своего клуба – против "Эмполи", "Кальяри" и "Милана" и рискует не сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". Кстати, Роналду избежал наказания за нецензурный жест в адрес фанатов "Атлетико".

Напомним, португалец получил травму во время матча 2-го тура квалификационного раунда Евро-2020 против Сербии (1:1). Еще вчера не было известно, сколько времени придется пропустить форварду.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной. Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость " В Италии занервничали после поездки Криштиану Роналду в Барселону". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной

Сегодня, 10:52

Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение

Португалия в матче с Сербией потеряла очки и Роналду: Украина как минимум до 7 июня – лидер группы

Вчера, 00:28

Обзор матча главных соперников нашей сборной по отбору, который завершился выгодной для украинцев ничьей

Вратарь сборной Италии пропустил матч отбора Евро-2020 из-за бутылки

25 марта, 17:39

Стала известна причина, по которой партнер Криштиану Роналду не смог сыграть против финнов

Названы лучшие легионеры Англии на каждой позиции

25 марта, 11:27

В своих номинациях победили Шмейхель, Компани, Роналду и Анри

Жена Ротаня похвалила Коноплянку, который попросил Роналду подвинуться

24 марта, 22:19

Ничья с действующими чемпионами Европы заставила вингера сборной Украины потроллить звездного Кришти

"Не рискнул": Караваев рассказал, почему не обменялся футболками с Роналду

24 марта, 20:12

"Раздеть" звезду "Ювентуса" футболист "Зари" попытается уже в домашнем матче с Португалией

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Отец раскрыл правду о смерти Началовой

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
Загрузка...

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

Сегодня, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

Онлайн матча Люксембург – Украина: автогол на 93-й минуте приносит нам победу!

25 марта, 23:39

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

Беременна в 40: Подкопаева ждет ребенка от бизнесмена из США

25 марта, 16:35

У олимпийской чемпионки-1996 уже есть двое детей от предыдущего брака

В сборной Украины перед матчем отбора перепутали Люксембург с Лихтенштейном

25 марта, 08:05

Оказывается, футболисты Андрея Шевченко не знают ни единого клуба из страны, со сборной которой играют сегодня в отборе

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

25 марта, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль