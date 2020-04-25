"Я полностью вникал в предмет": лидер "Динамо" побывал на уроке геометрии для 8-го класса

20-летний Виталий Миколенко, которого оценивают в 9 млн евро, с удовольствием снова сел за парту

Второй по дороговизне футболист киевского "Динамо" Виталий Миколенко, которого портал Transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро, во время карантина принял участие в записи проекта "Всеукраинская школа онлайн", после чего поделился своими впечатлениями. Ранее урок для школьников провели игроки "Шахтера" Пятов и Кривцов.

"Я побывал на уроке геометрии для 8-го класса. Честно, я был рад снова сесть за парту, погрузиться в учебу, – говорит 20-летний левый защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко. – В свое время в школе я учился не с таким интересом, как на этом уроке, тогда у меня, к сожалению, еще не было такой заинтересованности. Сейчас же я полностью вникал в предмет. Мне очень понравилось то, как учитель разъяснял урок. Считаю, что такая программа привлечет внимание детей, им будет интересно смотреть и вникать в эти уроки. Если бы я сейчас учился в школе, мне бы точно понравилось".

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

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Ранее Миколенко назвал отличительную особенность Роналду, против которого ему пришлось играть в отборе к финальной части чемпионата Европы. "Не знаю, сколько времени тратит на прическу Криштиану, но он всегда хорошо выглядит – 120-я минута, а у него все стоит", – сказал динамовец.

Смотрите, как с передачи Миколенко Ярмоленко забивал в ворота команды Роналду:

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