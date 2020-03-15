В команде, против которой на днях играл украинец Малиновский, зафиксировано пять больных коронавирусом

Футбольный клуб "Валенсия" на официальном сайте объявил, что в клубе зафиксировано уже пять случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды "летучих мышей" и членам тренерского штаба. Все они находятся на карантине, симптомы не вызывают серьезных опасений.

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Имена всех заразившихся испанский клуб не называет, однако ранее уже стало известно, что коронавирусом заболел защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай, ранее выступавший в составе российского "Зенита". "2020-й год начался не лучшим образом. У меня положительный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но теперь нужно прислушаться к органам здравоохранения. На данный момент я изолирован", – написал у себя в соцсетях Гарай.

Отметим, что пять дней назад "Валенсия" на своем поле играла в 1/8 Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты", у которой на последние 15 минут матча вышел украинец Руслан Малиновский. Напомним, "Аталанта" выиграла у "Валенсии" 4:3. Гарай пропускал тот матч из-за травмы.

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