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В Манчестере дорожный знак злобно "потроллил" команду Зинченко и Гвардиолы

Сегодня, 14:56

Болельщикам "МанСити" насыпали соли на раны, вспомнив о системе VAR, лишившей их команду полуфинала ЛЧ

Тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола
Тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

В Манчестере злобно подшутили над командой Александра Зинченко "МанСити" перед субботней игрой чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". Напомним, поединок этих команд тремя днями ранее в Лиги чемпионов завершился драматической развязкой. На последних секундах "МанСити" забил мяч, который выводил "горожан" в полуфинал ЛЧ - Хосеп Гвардиола, его подопечные и все поклонники команды уже успели отпраздновать это событие, когда вдруг судья решил прибегнуть к помощи видеоассистента – системы VAR – и после просмотра повтора момента взятие ворот "шпор" было отменено. В итоге в полуфинал Лиги чемпионов вышел "Тоттенхэм".

Словно желая насыпать соли на раны болельщикам "Манчестер Сити", в Манчестере перед субботней игрой с "Тоттенхэмом" уже в рамках АПЛ установили дорожный знак, гласящий: "Ваш трамвай на этот матч. Всего лишь за десять минут он доставит вас на стадион "Этихад". Это, вне сомнения, самый быстрый вариант". При этом во фразе "By far" ("вне сомнения") слово Far заменили на злополучное VAR. Получилось: "It’s by VAR the quickest option!".

Как сообщалось ранее, в Twitter "МанСити" после отмены решающего гола в Лиге чемпионов появилось загадочное непроизносимое слово. Оно состояло из 39 букв.

В свою очередь, знаменитый голландец Рууд Гуллит рассказал, почему тренер "МанСити" Гвардиола терпит неудачу за неудачей в еврокубках.  "Все потому, что у Гвардиолы теперь нет Месси", – заявил Гуллит.

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Тег Лига чемпионов, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэм

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Сегодня|Спорт

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