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В Нидерландах футболист не смог попасть по воротам, но побил посуду на кухне стадиона

24 февраля, 15:02

Ален Халилович неудачно исполнил штрафной удар в матче с "АДО Ден Хааг"

В матче чемпионата Голландии между "Херенвеном" и "АДО Ден Хааг" произошел курьезный эпизод. За двадцать минут до конца встречи игрок хозяев Ален Халилович неточно пробил с правого края чужой штрафной площади. За воротами мяч стукнулся о землю и влетел в окно кухни стадиона, где снес стенд с посудой. В результате несколько тарелок оказались на полу и, вероятно, разбились.

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Интересно, что спустя семь минут именно Алену Халиловичу удалось забить гол и принести своей команде ничью 2:2.

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чемпионат Голландии Херенвен лайфстайл

Источник: Сегодня|Спорт

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