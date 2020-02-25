В Парагвае "вратарь-мотала" почувствовал себя техничным, рассмешив публику на стадионе

Вратарь уругвайского клуба "Хенераль Диас" Густаво Сердан забил курьезный гол в свои ворота во время матча с "Гуареней". Во время атаки соперника, защитнику хозяев удалось опередить оппонента и отдать передачу на Густаво. Голкипер решил не спешить с выносом мяча и попытался обвести его, направившись вдоль лицевой линии. Однако, игрок запресенговал кипера, тот запутался в собственных ногах, и отправил мяч в свои ворота.

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Отметим, что поединок чемпионата Уругвая завершился со счетом 1:1.

Ранее мы писали, что болельщик увлекся празднованием победы своей команды и достал пенис прямо на трибуне. Над горе-фанатом подшутил даже автор победного мяча.

Также мы писали, что тренер поиздевался над своей бывшей командой, станцевав победный танец без штанов. Тренер клуба "Мьембени" из чемпионата Занзибара, Мэни Гамер дисквалифицирован на полгода за поведение.

Болельщики забросали хоккеистов мягкими игрушками:

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