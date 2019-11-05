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В поисках замены Степаненко: Шевченко вызвал еще одного дебютанта в сборную Украины

5 ноября, 15:49

Полузащитник "Зари" попробует заменить в национальной команде Тараса Степаненко

Дмитрий Иванисеня

Дмитрий Иванисеня / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды еще одного дебютанта. К товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября) и заключительного поединка в отборе на Евро-2020 против Сербии (17 ноября) будет готовиться полузащитник Дмитрий Иванисеня. Ранее мы писали, кого Шевченко вызвал на матчи с Сербией и Эстонией.

Для 25-летнего воспитанника криворожского футбола и выпускника академии "Шахтера" это дебютный вызов в ряды главной команды страны. Ранее в своей карьере Дмитрий провел 10 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины. Очевидно, он призван заменить в команде Шевченко дисквалифицированного на матч против сербов Тараса Степаненко.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.

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Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

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Сборная Украины Евро-2020 Дмитрий Иванисеня

Источник: ФФУ

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