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В Сербию не верят даже болельщики: матч против Украины не соберет и половины стадиона

17 ноября, 13:53

Сербская сборная на решающий матч осталась без поддержки родных трибун

/ Фото: ФФУ

Болельщики сборной Сербии не верят в победу свой команды над Украиной в решающем для них матче отбора на Евро-2020. Такой вывод можно сделать, судя по количеству проданных билетов на матч, который состоится сегодня в Белграде на стадионе "Райко Митич". Сербия – Украина онлайн смотреть можно на нашем сайте.

Как сообщают официальные источники, на матч Сербия – Украина продано всего восемь тысяч билетов. Это при том, что главная арена страны вмещает 55 тысяч зрителей! Это чуть меньше 15 процентов от полной вместительности.

Добавим, что Сербская ассоциация находится под пристальным вниманием УЕФА. Прошлый домашний матч отбора против Португалии они провели без зрителей, еще один матч при пустых трибунах у сербов условно. Поэтому руководство попросило болельщиков воздержаться от различных провокаций и не проносить на матч флаги других государств, очевидно, намекая на флаг России.

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Где смотреть матч Сербия- Украина

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Кстати, сборная Украина также останется без поддержки в Белграде. Ранее сообщалось, что украинские болельщиков не пустят на стадион в Сербии. Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между болельщиками Сербии и Украины.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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болельщики Сборная Украины сборная Сербии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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