В сеть "слили" шокирующий третий комплект формы "МЮ" на следующий сезон

Форма будет выполнена в стиле закамуфлированных кораблей

Портал Footyheadlines, которые регулярно выдают сливы новых футбольных форм, показал третий комплект формы "МЮ" на будущий сезон. Форма будет выполнена в стиле закамуфлированных кораблей времен второй мировой. Обычно фотосессии в новой форме, которую нам представляют летом, проходят в феврале-марте. Именно поэтому стоит доверять сливу от Footyheadlines.

Читайте также: нападающий "Арсенала" – лучший игрок в истории Премьер-лиги, а за спиной – "дьяволы" Фергюсона

Бонусом шапочка!

Реклама

Ранее мы рассказывали, что Фьюри взбодрит игроков "Манчестер Юнайтед" – скандальный боксер выступит перед футболистами. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер пригласил чемпиона мира WBC британского супертяжа Тайсона Фьюри выступить с речью на тренировочной базе манкунианского клуба.

Также мы писали, что "Брюгге" залег на дно, пропустив пять мячей от "Манчестер Юнайтед". Команда Сульшера обыграла соперника в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" сыграл в Бельгии вничью с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама