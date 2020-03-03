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В сеть "слили" шокирующий третий комплект формы "МЮ" на следующий сезон

3 марта, 08:25

Максим Перепелица

Форма будет выполнена в стиле закамуфлированных кораблей

Портал Footyheadlines, которые регулярно выдают сливы новых футбольных форм, показал третий комплект формы "МЮ" на будущий сезон. Форма будет выполнена в стиле закамуфлированных кораблей времен второй мировой. Обычно фотосессии в новой форме, которую нам представляют летом, проходят в феврале-марте. Именно поэтому стоит доверять сливу от Footyheadlines.

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Бонусом шапочка!

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Ранее мы рассказывали, что Фьюри взбодрит игроков "Манчестер Юнайтед" – скандальный боксер выступит перед футболистами. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер пригласил чемпиона мира WBC британского супертяжа Тайсона Фьюри выступить с речью на тренировочной базе манкунианского клуба.

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Также мы писали, что "Брюгге" залег на дно, пропустив пять мячей от "Манчестер Юнайтед". Команда Сульшера обыграла соперника в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" сыграл в Бельгии вничью с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы:

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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