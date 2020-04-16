В Сети появились фото новой домашней формы "Ливерпуля"

В следующем сезоне команда Клоппа будет играть в обновленных футболках

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии формы "Ливерпуля" на следующий сезон. С нового сезона "мерсисайдцы" будут играть в форме другого бренда. Домашний комплект формы выполнен в классическом красном цвете с белыми и бирюзовыми вставками. На спине изображено напоминание о трагедии в "Хиллсборо".

В марте "Ливерпуль" ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса лидером английской Премьер-лиги. После 29-ти туров чемпионата Англии команда Юргена Клоппа лидирует, оторвавшись от "Манчестер Сити" на 25 очков.

Реклама

Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов в котором сыграли "Ливерпуль" и "Атлетико":

Реклама

Также мы писали, что "Манчестер Юнайтед" первым урежет зарплату в Премьер-лиге. Футболисты даже рады отдать 30% своих доходов – они уже придумали куда отдадут деньги.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама