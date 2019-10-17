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В сети появилось фото мяча Евро-2020 с украинским флагом

17 октября, 22:56

Украина уже гарантировала себе участие в чемпионате Европы

/ Фото: ФФУ

В сети показали фото официального мяча финальной части чемпионата Европы 2020 года, который пройдет следующим летом. Мяч Adidas Uniforia выполнен в традиционном белом цвете с черными элементами, а также розовыми, голубыми и желтыми полосками, напоминающими флаг Украины. Напомним, что сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 после победы над Португалией.

Сообщается, что он изготовлен из тех же материалов, что и мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018.

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Напомним, что по случаю 60-летия со дня проведения первого чемпионата Европы Евро-2020 пройдет на территории 12 стран в 12 разных городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам. Финал турнира пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

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Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент №10.

Кстати, мы уже сообщали, почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

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футбол мяч Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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