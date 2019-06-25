В шаге от трагедии: у камерунского футболиста обнаружили опасный порок сердца

Нападающий должен был принять участие в Кубе Африки, но врачи отправили его домой

Джоэл Тагеу. Фото: ФК "Маритиму".

Нападающий Джоэл Тагеу покинул сборную Камеруна и не примет участие в Кубке африканских наций. Медицинское обследование выявило у игрока опасный для жизни порок сердца. По совету врача главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф решил не рисковать жизнью игрока.

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У 25-летнего футболиста, выступающего за португальский клуб "Маритиму", обнаружили "аномалию в коронарной артерии", что подвергает риску его жизнь, если он будет играть", – заявила Федерация футбола Камеруна.

Врачи впервые обнаружил возможный дефект, когда Камерун проводил тренировочный сбор в Катаре, и последующие обследования подтвердили подозрения. "Эта новость была встречена с большой грустью в команде. Персонал и игроки не могли сдержать слез", – говорится в заявлении. Поскольку Камерун еще не сыграл свою первую игру на турнире, они все еще могут заменить Тагеу.

Риск сердечной недостаточности во время игры является не первой проблемой такого рода для Камеруна. В команде уже случалась ужасная трагедия. Марк-Вивьен Фоэ умер от сердечного приступа во время полуфинала Кубка конфедераций в 2003 году. На 71-й минуте полуфинального матча Кубка Конфедераций по футболу между сборными Камеруна и Колумбии Фоэ неожиданно упал на газон.

Врачи бросились оказывать ему первую помощь прямо на поле. У игрока не прощупывался пульс, и ему сделали искусственное дыхание. В течение 45 мин., уже за кромкой поля, врачи боролись за жизнь, но все было тщетно. Игрок скончался из-за гипертрофической кардиомиопатии. Ему было 28 лет.

Ранее мы писали, что в Африке футболист умер на следующий день после слов "Врачи говорили мне, что я умру". Фати Папи потерял сознание в матче чемпионата ЮАР, спасти футболистам врачам не удалось.

Также сообщалось, что во Франции от остановки сердца во время матча умер 16-летний футболист. Юный футболист выступал за команды "Реймса" различных возрастов.

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