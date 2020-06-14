"В следующем туре станем чемпионами": Луиш Каштру – о победе над "Колосом", травме Исмаили и Лиге Европы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал воскресную победу над "Колосом", травму Исмаили, а также рассказал, как горняцкая команда будет готовиться к ответной игре 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом". Напомним, в 26-м туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Колос" 1:0 и уже в следующем туре может оформить досрочное чемпионство.

Обзор матча "Колос" – "Шахтер" (0:1)

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- Против "Колоса" была очень сложная игра, – отметил по завершении воскресного матча главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Соперник был интенсивен, агрессивен, также старался добиться победы. "Колос" закрывался, садился в оборону, но был силен при выходе в быстрые атаки. Это заставляло нас всегда сохранять концентрацию, несмотря на то, что практически весь поединок мы доминировали. Было два-три момента, когда благодаря быстрым атакам и стандартам оппонент создал нам некоторые сложности. Наша заслуженная победа. Хотим как можно быстрее заработать титул. Поздравляю своих футболистов. Будем продолжать.



- Какова ситуация с травмой Исмаили?

- Исмаили – это игрок, являющийся примером в клубе. За столько лет в "Шахтере" он заработал определенный имидж. Очень компетентный футболист, большой профессионал, который каждый день фантастически отдается работе и в матчах показывает, чего стоит. Он получил травму. Сейчас мы смотрим на тех, кто у нас есть. Это Маркиньос Сиприано и Сергей Болбат, способный выходить на обоих флангах. Я уверен: кто займет позицию, будет выступать на ней максимально эффективно.



- Было три разных поединка "Шахтера" и "Колоса": 6:0 в Харькове, 4:3 на "Оболонь-Арене" и 1:0 на "Олимпийском". Есть некий прогресс соперника либо причина в других факторах, касающихся вашей команды?

– Мы никогда не можем сравнивать матчи с таким большим временным разрывом. Факторы всегда отличаются: стадион, публика, игроки, состояние газона, моменты сезона. Нам всегда нужно побеждать. Однако процент этой надобности победы на разных отрезках сезона, конечно, отличается. Лучше всего я помню сегодняшнюю встречу. Вижу, что "Колос" комфортно и уверенно чувствует себя в обороне с определенным шаблоном быстрых атак. Команда качественно выходит в контратаки и грамотна при стандартных положениях, где в последние 10 минут создала нам некоторые сложности. В начале поединка "Колос" пытался высоко прессинговать, но где-то к 20-й минуте чуть изменил свой стиль игры, расположился в первой трети поля. Хотя цель добраться до наших ворот чувствовалась постоянно. Поздравляю "Колос", тренера и игроков с тем, что они показали сегодня. Мы победили очень компетентного соперника, отсюда и такой результат – 1:0.



- На ваш взгляд, в сложившейся ситуации "Шахтер" сможет подойти к ответной еврокубковой встрече с "Вольфсбургом" в той форме, что была в первом матче?

- Вы задали сложный вопрос. Мы провели три сбора. Чемпионат закончится 19 июля. Потом, возможно, сыграем 6 августа либо нет – зависит от того, какое решение 17 июня примет УЕФА. Физически мы будем готовы. Меня больше заставляет переживать психологическая составляющая из-за усталости, которую принесла эта пауза. Наши головы были забиты другим: тем, что происходит сейчас в мире. У всех семьи: у кого-то далеко, у кого-то здесь, в Украине. Надеюсь, уже в следующем туре мы сможем стать чемпионами. Тогда дальше станем просто играть, уже добившись своей главной цели, и психологический фактор переживет некоторую трансформацию. Если это произойдет, то подействует на технику, тактику и физику. С определенного момента мы должны будем сконцентрироваться только на матче Лиги Европы. У нас будет около двух с половиной недель, чтобы подготовиться к этому поединку. Нужно будет переключить команду и настроиться на эту игру. А в некоторых моментах потребуется провести правильную ротацию, чтобы футболисты подошли к Лиге Европы в наилучших кондициях. План для всего этого уже есть, и теперь важно его очень внимательно выполнить, чтобы быть подготовленными, – подытожил Луиш Каштру.

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Напомним, в первом матче 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга" на его поле, который состоялся еще 12 февраля, "Шахтер" одолел немецкую команду со счетом 2:1.

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