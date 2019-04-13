Грубость в стиле Ярмоленко: игрок "Львова" повторил прием экс-звезды "Динамо"

Владислав Приймак зарядил по ногам форварду "Александрии" Виталию Пономарю

Владислав Приймак. Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Заключительный поединок топ-шестерки в 24-м туре чемпионата Украины по футболу между ФК "Львов" и "Александрией" (1:2) завершился скандалом. На последних секундах матча защитник "Львова" Владислав Приймак выместил злобу на нападающем "Александрии" Виталии Пономаре, заехав тому со спины по ногам. Приймак получил красную карточку и спровоцировал потасовку с участием игроков обеих команд – футболисты "Александрии" хотели отомстить львовянину, но того скрыли за своими спинами одноклубники

Кстати, ФК "Львов" заканчивал матч против "Александрии вдевятером – еще до удаления Приймака поле, увидев перед собой красную карточку, покинул бразилец Липе Велозу.

Фолом, граничащим с подлостью, Владислав Приймак заставил вспомнить матч "Шахтер" – "Динамо" в 2016 году, когда Андрей Ярмоленко похожим образом срубил Тараса Степаненко.

Отметим, что Приймаку – 22 года. Он уроженец Симферополя, шестилетним перебрался с семьей в Ивано-Франковск.

Видео удаления Приймака

Как сообщалось ранее, в 24-м туре УПЛ игрок стоимостью 150 млн евро помог "Шахтеру" разгромить "Зарю". Дорогой новичок "горняков" Тете уже в первом матче за дончан начал оправдывать авансы.

Выиграло и "Динамо". Победу киевлянам в Мариуполе принес гол Виктора Цыганкова. Столичная команда продолжает погоню за "Шахтером" в чемпионской гонке.

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