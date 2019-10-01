"Оставить голос в таком матче – не жалко": сумасшедшая реакция комментатора на победный гол "Шахтера"

Болельщики в соцсетях шутят, что в тот момент, когда на 95-й минуте забил Соломон, "все были Крутороговыми"

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Комментатор каналов "Футбол 1/2" Кирилл Круторогов сорвал голос, выплескивая свои эмоции в тот момент, когда "Шахтер" на 95-й минуте забил победный мяч в ворота "Аталанты" в сумасшедшем по драматургии матче Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" на последних секундах поединка в Милане добыли волевую победу со счетом 2:1, которая дарит дончанам отличные шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ.

При этом болельщики в соцсетях шутят: "Да в тот момент, когда забил Соломон, мы все были Крутороговыми!".

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"Такая развязка для меня – это просто мечта! Надеюсь, к завтрашнему дню голосовые связки восстановятся. Но оставить голос в таком матче – не жалко. Потому что эмоции ощутил просто невероятные! – сказал после матча "Аталанта" – "Шахтер" в эфире программы "Ночь Лиги чемпионов" Кирилл Круторогов. – "Шахтер" оказался командой, которая умеет терпеть. Это оказалось ключевым фактором. Не очень верилось, что они на последних минутах пойдут в такую контратаку. Но это оказался тот случай, когда украинская команда уже может иметь преимущество в опыте в матче еврокубков над представителем топ-четверки. Это преимущество в опыте и позволило "Шахтеру" добыть такую драматическую победу. Сколько мы уже натерпелись от пропущенных мячей на последних минутах в матчах различных украинских команд. Этот гол стал компенсацией за все те страдания, которые украинские болельщики пережили ранее"

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Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

При этом на своей странице в Facebook Кирилл Круторогов написал: "Я мечтал о таком матче! Это был мой первый матч украинской команды за рубежом, еще и на "Сан-Сиро"! И такая победа! Браво, "Шахтер"! Спасибо за эти эмоции! До свиданья, Италия, до свиданья, красавица! O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao".

Отметим, что изюминкой матча Юношеской лиги УЕФА "Аталанта" U19 – "Шахтер" U-19, который предшествовал поединку основных команд итальянского и украинского клубов в Лиге чемпионов и завершился вничью 2:2, стал хитрый розыгрыш пенальти в исполнении "горняков". Михаил Мудрик и Георгий Судаков блистательно повторили трюк Месси и Суареса.

Добавим, что во вторник в Лиге чемпионов грянула сенсация. Крушители "Динамо" едва не поставили на колени "Реал" в Мадриде. "Брюгге" вел с разницей в два мяча благодаря дублю экс-футболиста "Зари". Команда Зидана еле отыгралась – 2:2.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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