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Супергол "Шахтера": "горняки" снова издевательски повторили трюк Суареса и Месси с пенальти

1 октября, 17:05

Вместо прямого удара с 11-метровой отметки дончане решили разыграть пенальти в стиле"Барсы" - получилось!

"Шахтер" U-19 празднует супергол

"Шахтер" U-19 празднует супергол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Изюминкой матча Юношеской лиги УЕФА "Аталанта" U19 – "Шахтер" U-19, который предшествовал поединку основных команд итальянского и украинского клубов в Лиге чемпионов, стал хитрый розыгрыш пенальти в исполнении "горняков". Напомним, юные дончане на последних секундах своего матча вырвали ничью 2:2 у ровесников из Бергамо, а счет в этом противостоянии 19-летних был открыт после незаурядного 11-метрового от "оранжево-черных".

Онлайн "Аталанта" – "Шахтер" трансляция матча Лиги чемпионов

На 25-й минуте матча Юношеской лиги УЕФА с "Аталантой" футболисты "Шахтера" U-19 творчески реализовали 11-метровый. Михаил Мудрик, имитируя удар с "точки", в последний момент отпасовал на одноклубника Георгия Судакова, и тот отправил мяч в пустые ворота мимо упавшего голкипера бергамцев. Блистательно!

Отметим, что это уже не первый подобный трюк в исполнении игроков "Шахтера". В августе футболисты молодежного состава "горняков" Судаков и Бондаренко хитро разыграли пенальти в матче с соперниками из "Мариуполя", для которых это также оказалось полной неожиданностью.

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Таким образом футболисты "Шахтера" уже дважды повторили знаменитый "прикол" трехлетней давности авторства звезд "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса. Тогда, в поединке с "Сельтой" на "Камп Ноу" (6:1), когда все ждали от Месси удара с 11-метровой отметки, Лионель отдал пас под удар Суаресу, и уругваец завершил этот неожиданный розыгрыш пенальти голом.

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Как мы писали ранее, одноклубник украинца Балтачи забил самый ленивый пенальти в истории Нападающий "Чарльтона" Лайл Тэйлор "полз" к 11-метровой отметке подобно черепахе – и реализовал удар!

Но не всем так везет, как ему. Ранее был исполнен самый смешной пенальти в истории: футболист подпрыгнул перед мячом и – не попал по воротам. Опозорился один из самых звездных игроков Североамериканской футбольной лиги – венесуэлец Мартинес.

Смотрите серию пенальти в Суперкубке УЕФА-2019 "Ливерпуль" – "Челси":

Смотрите, как игрок "Шахтера" Алана Патрик дважды кряду бил пенальти "Львову" в УПЛ:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Шахтер Донецк пенальти Юношеская лига УЕФА Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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