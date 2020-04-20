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"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина": откровения бывшего босса Месси

20 апреля, 14:36

Олег Люлька

Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель рассказал о пребывании за решеткой по делу об отмывании денег

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель рассказал о том, как провел почти два года в тюрьме. Напомним, Росель загремел туда по обвинению в причастности к отмыванию 15 млн евро, однако в апреле прошлого года был оправдан судом и вышел на свободу.

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"Как только я попал за решетку, мне дали четыре презерватива и четыре банки вазелина. Я волновался, – смеясь, отметил бывший босс Лионеля Месси Сандро Росель, после чего добавил еще кое-что. – Тюрьма – такое место, где вы либо умираете как личность, либо становитесь сильнее. Марта, моя жена, была очень сильной, она стала основной опорой нашей выносливости. Мои родители, мои братья и мои друзья – тоже. Кроме того, сыграл роль мой друг Хоан Бесоли (также оказавшийся за решеткой), без него я бы не выдержал", – приводит слова Роселя испанское издание Marca.

Сандро Росель

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Сандро Росель / Фото: Getty Images

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Напомним, экс-президенту каталонского клуба "светило" 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро. Но с 13-й попытки адвокатам Сандро Роселя удалось добиться снятия с него обвинений в испанском суде.

Добавим, что при непосредственном участии Сандро Роселя в "Барселону" в свое время перешли звездные бразильцы Неймар и Роналдиньо, которого недавно выпустили под домашний арест в Парагвае.

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Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов с "Наполи"

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Барселона чемпионат Испании Сандро Росель

Источник: isport.ua

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