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В УЕФА опровергают информацию о возможном прекращении международных соревнований

22 апреля, 13:42

Максим Перепелица

В организации наоборот хотят, чтобы сезон был доигран

В УЕФА опровергают сообщение бразильского журнала Placar о том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить все международные соревнования в 2020 году. Журналисты The Independent обратились в пресс-службу Европейского союза футбольных ассоциаций за комментариями и получили ответ, что никаких подобных рекомендаций от ВОЗ в штаб-квартиру организации не поступало.

"ВОЗ никогда не давала рекомендаций об отмене футбольных турниров до конца 2020 года", – говорится в заявлении.

Напомним, что на четверг 23 апреля намечено заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться проблема возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.

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Ранее в УЕФА определились со сроками возобновления еврокубков. Согласно предварительным раскладам, "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче 1/8 Лиги Европы

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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УЕФА ВОЗ коронавирус

Источник: independent

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