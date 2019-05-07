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В Венгрии футбольные фанаты угрожают двойнику Тины Кароль и ее мужу: заявление агента

7 мая, 17:11

Представитель Ивана Петряка отреагировал на обвинения в предательстве в связи с уходом игрока из "Ференцвароша"

Иван Петряк (в центре), его беременная жена и агент игрока
Иван Петряк (в центре), его беременная жена и агент игрока. Фото: Facebook

Агент Ивана Петряка Иван Пироженко рассказал о новых деталях конфликта украинского футболиста с "Ференцварошем". В частности, Пироженко обвинил генерального директора "Ференцвароша" Ороша Пала в том, что тот поставил под угрозу безопасное пребывание Петряка и его семьи в Венгрии.

Напомним, ранее Иван Петряк согласился на переход в лагерь злейшего врага "Ференцвароша" – клуба "МОЛ Види", при этом тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что решение Петряка шокировало его и клуб.

"Орош Пал рассказывает фанам, не нам, оправдывая свое бездействие, угрожая Ивану и его беременной жене. У Ороша есть ребенок? Как он может себе позволить? – цитирует агента Ивана Петряка венгерское издание Сsakfoci. - Например, фаны пишут, угрожают, эту провокацию создал Орош Пал, сказав им, что Петряк хочет только денег, что он – предатель. Это не тот случай. Иван сказал четыре дня назад, что хочет остаться, но решение по будущему должно быть уже принято. Я видел только слова и комментарии от одной стороны. Если фанаты хотят сделать выводы, они должны выслушать нас", – добавил Пироженко.

Отметим, что Иван Петряк оказался одним из 11 легионеров сборной Украины, которых Андрей Шевченко вызвал на матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом. Шева хочет победить сербов при помощи Ярмоленко и Коноплянки. Также в списке – сразу два Кравца.

Ранее мы сообщали, что супруга Ивана Петряка Юлия, которую ее подписчики в Instagram называют двойником Тины Кароль, скоро сделает футболиста отцом. Пара официально оформила свои отношения в 2016 году.

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Тег Сборная Украины, Ференцварош, Иван Петряк

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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