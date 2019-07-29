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В жутком доме игрока сборной Египта вновь появился труп

Сегодня, 15:08

В этот раз в особняке Эль-Ненни был убит грабитель

Мохаммед эль-Ненни

Мохаммед эль-Ненни / Фото: Instagram

В жутком доме игрока сборной Египта вновь появился труп https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Футбол В этот раз в особняке Эль-Ненни был убит грабитель

В жизни футболиста лондонского "Арсенала" и сборной Египта Мохамеда Эль-Ненни происходит что-то потустороннее. Ранее в доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни обнаружен труп. Тело в строящемся доме обнаружил отец футболиста, который сообщил о страшной находке в полицию.

Теперь же в этом особняке произошло другое происшествие. В этот дом пытался залезть грабитель, который хотел украсть электрические кабели. Но из-за этого он был убит током. Также добавим, что этим делом занялась египетская служба уголовного розыска, начавшая расследование обстоятельств происшествия.

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Напомним, что игрок лондонского "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал. Немецкий футболисты "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению на улице Лондона.

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Также добавим, что футболист "Арсенала" нанял личную охрану после попытки вооруженного нападения. Месут Озил приставил к своему дому двух охранников.

Смотрите финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси":

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Мохаммед эль-Ненни

Источник: BBC Sports

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