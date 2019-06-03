Вацко: "По сборной Украины есть нюансы. И они неутешительные"

Эксперт считает Сербию серьезным соперником для Украины в отборе на Евро-2020

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко поделился своими ожиданиями от ближайших матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня). На данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу, но сейчас испытывает кадровые проблемы.

Андрей Шевченко: "Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса"

"Две последние игры Сербии – контрольная против немцев и против Португалии показательны. Сербы отыграли очень сильную группу Лиги наций, где реально выделялись. У них хорошая группа атаки – Тадич, который показал себя в "Аяксе", Митрович, Лука Йович, которого сейчас торгует "Реал". Милинкович-Савич, который не попадает в стартовый состав. Там очень сильный подбор исполнителей. И смотрим, что у нас: Андрей Ярмоленко не готов играть, вопрос по Марлосу, на правый фланг атаки у нас остается Цыганков и Коноплянка. Нет Мораеса, и у нас есть тоже свои нюансы. И они неутешительные. У Шевченко есть над чем поломать голову. Учитывая тот факт, что у нас после Сербии игра с Люксембургом, у нас тут не все радужно. Не хочу никого пугать, а просто говорю фактами", – сказал Вацко.

Ранее мы сообщали об "обрезании" сборной Украины: Шева исключил из команды пятерых игроков. Жертвами "оптимизации" состава национальной команды стали Петряк, Кравец, Сидорчук, Шабанов и Болбат.

Также сообщалось, что СуперШева показал Шовковскому, как забивать с 30 метров. Главный тренер сборной Украины блеснул мастерством в ходе занятного противостояния с коллегами по цеху.

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