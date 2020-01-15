Вальверде расплакался, когда прощался с игроками "Барселоны"

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

Во время прощания с игроками "Барселоны" бывший главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде расплакался. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

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Согласно информации источника, вчера утром, 14 января, 55-летний специалист отправился на базу каталонского клуба, чтобы забрать личные вещи и попрощаться с футболистами, перед их первой тренировкой под руководством нового наставника Кике Сетьена. Во время разговора с игроками на глазах экс-тренера "Барсы" выступили слезы.

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP Реклама

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.

Как сообщалось ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

Кстати, руководство "Барселоны" раскритиковал легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе".

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