Вальверде расплакался, когда прощался с игроками "Барселоны"

Во время прощания с игроками "Барселоны" бывший главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде расплакался. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Читайте также: Письмо от Лео: появилась реакция Месси на увольнение Вальверде из "Барселоны"
Согласно информации источника, вчера утром, 14 января, 55-летний специалист отправился на базу каталонского клуба, чтобы забрать личные вещи и попрощаться с футболистами, перед их первой тренировкой под руководством нового наставника Кике Сетьена. Во время разговора с игроками на глазах экс-тренера "Барсы" выступили слезы.
Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.
Как сообщалось ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".
Кстати, руководство "Барселоны" раскритиковал легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе".
Смотрите, как "Барселона" обыграла в Лиге чемпионов "Интер"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк