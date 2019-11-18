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"VAR не решает проблемы, это просто красивая ерунда": Платини прошелся по системе видеопомощи

18 ноября, 18:15

Опальный французский функционер подчеркнул, что от нее уже никогда не откажутся

Мишель Платини

Мишель Платини / Фото: AFP

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Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился своим мнением о системе видеопомощи арбитрам VAR, которая пришла в футбол с 2017 году и уже применяется во всех крупных европейских чемпионатах, а также в Лиге чемпионов. Ранее мы сообщали о скандале с VAR в Саудовской Аравии – ее отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон.

"VAR не решает проблемы, она лишь откладывает их, – заявил француз в разговоре с журналистом Rai Sport. – Потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему система ничего не решает. Я против VAR. Думаю, что это просто красивая ерунда. К сожалению, мы уже никогда не откажемся от этого".

В октябре мы писали, что Платини отбыл четырехлетнюю дисквалификацию от футбола. Напомним, в 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении Платини на восемь лет от футбольной деятельности. Позже срок отстранения был сокращен вдвое.

Бывший президент УЕФА был арестован из-за чемпионата мира в Катаре. Платини является фигурантом расследования дела о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

Мы также писали, что отстраненный экс-глава УЕФА Платини подает в суд по правам человека.

"У меня есть одна идея, но сейчас об этом трудно говорить", – цитирует Платини AP News.

Смотрите также, как в Париже арестовали Мишеля Платини

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Мишель Платини УЕФА судейство VAR

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