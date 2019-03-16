Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Вечно жалуемся": Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу

Сегодня, 14:38

По мнению Шуфрича-младшего, "лучше бы "Динамо" вообще не выходило на поле против "Челси"

Александр Шуфрич
Александр Шуфрич. Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт
"Вечно жалуемся": Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cea/ca8/5c8ceaca810b1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cea/ca8/5c8ceaca810b1.png Футбол По мнению Шуфрича-младшего, "лучше бы "Динамо" вообще не выходило на поле против "Челси"

Сын Нестора Шуфрича Александр, который в свое время работал вице-президентом ФК "Говерла" и до сих пор поигрывает в футбол, раскритиковал "Динамо" после разгромного поражения от "Челси".

В частности, Шуфрич-младший обескуражен заявлениями Александра Хацкевича, что "Динамо" вылетело из Лиги Европы, потому что в соперники досталась команда уровня Лиги чемпионов.

"Вечно жалуемся, – написал в своем Twitter Александр Шуфрич. – Я помню как Семин выбил "МанСити" из ЛЕ в таком же противостоянии. Газзаев чуть не вышел из группы с "Интером" и "Барсой". Или не было такого? Или это были не наши клубы? Или тогда были другие владельцы? Или тот "Интер" слабее нынешнего "Челси"? Если б любой наш клуб попал "Севилье" 0:10 по сумме двух матчей, тренер вещал бы, что это – четвертая команда Испании. Гранд. И что это наш фактический уровень. Так зачем тогда выходить на поле? Давайте сразу против топ-чемпионатов будем пасовать? Хоть люди зря на стадион не будут приходить".

"Реакция игроков "Славии" (прошедшей "Севилью" в 1/8 Лиги Европы) бесценна. Я искренне извиняюсь, что травил их "Спартой". Однозначно буду их поддерживать в дальнейшем. Вот вам и разница в менталитете. Они понимают, что титулов, не побеждая соперников уровня "Челси", не завоевать", - заключил Шуфрич.

Ранее "Сегодня" опубликовали результаты опроса болельщиков: по их мнению, "Динамо" нужен новый тренер.

Также сообщалось, что в Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Динамо Киев, Манчестер Сити, Челси Лондон, Александр Шуфрич, Александр Хацкевич, Славия Прага

Вы сейчас просматриваете новость " "Вечно жалуемся": Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Twitter

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Заря" – "Шахтер", матч жизни для Хацкевича и рубка за топ-шестерку: анонс 22 тура чемпионата Украины

Сегодня, 09:30

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в украинской Премьер-лиге

Экс-форвард сборной Украины раскритиковал болельщиков "Динамо" за призывы "убрать физрука"

Вчера, 19:16

Алексей Белик – фанатам киевлян: "Поддержите команду с "Десной", а потом упрекайте за "Челси"

Документалка про менструацию получила Оскар

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Мария Погребняк сделала операцию на глаза

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

8 признаков людей, которые всегда будут бедными
Загрузка...

Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

Вчера, 09:39

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

14 марта, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

14 марта, 09:05

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

14 марта, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Певица Юлия Началова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности