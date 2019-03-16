"Вечно жалуемся": Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу

По мнению Шуфрича-младшего, "лучше бы "Динамо" вообще не выходило на поле против "Челси"

Александр Шуфрич. Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

"Вечно жалуемся": Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cea/ca8/5c8ceaca810b1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cea/ca8/5c8ceaca810b1.png 2019-03-16T14:38:00+02:00 Футбол По мнению Шуфрича-младшего, "лучше бы "Динамо" вообще не выходило на поле против "Челси"

Сын Нестора Шуфрича Александр, который в свое время работал вице-президентом ФК "Говерла" и до сих пор поигрывает в футбол, раскритиковал "Динамо" после разгромного поражения от "Челси".

В частности, Шуфрич-младший обескуражен заявлениями Александра Хацкевича, что "Динамо" вылетело из Лиги Европы, потому что в соперники досталась команда уровня Лиги чемпионов.

"Вечно жалуемся, – написал в своем Twitter Александр Шуфрич. – Я помню как Семин выбил "МанСити" из ЛЕ в таком же противостоянии. Газзаев чуть не вышел из группы с "Интером" и "Барсой". Или не было такого? Или это были не наши клубы? Или тогда были другие владельцы? Или тот "Интер" слабее нынешнего "Челси"? Если б любой наш клуб попал "Севилье" 0:10 по сумме двух матчей, тренер вещал бы, что это – четвертая команда Испании. Гранд. И что это наш фактический уровень. Так зачем тогда выходить на поле? Давайте сразу против топ-чемпионатов будем пасовать? Хоть люди зря на стадион не будут приходить".

"Реакция игроков "Славии" (прошедшей "Севилью" в 1/8 Лиги Европы) бесценна. Я искренне извиняюсь, что травил их "Спартой". Однозначно буду их поддерживать в дальнейшем. Вот вам и разница в менталитете. Они понимают, что титулов, не побеждая соперников уровня "Челси", не завоевать", - заключил Шуфрич.

Ранее "Сегодня" опубликовали результаты опроса болельщиков: по их мнению, "Динамо" нужен новый тренер.

Также сообщалось, что в Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Вечно жалуемся": Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Twitter Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.