"Вечно жалуемся": Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу
По мнению Шуфрича-младшего, "лучше бы "Динамо" вообще не выходило на поле против "Челси"
Сын Нестора Шуфрича Александр, который в свое время работал вице-президентом ФК "Говерла" и до сих пор поигрывает в футбол, раскритиковал "Динамо" после разгромного поражения от "Челси".
В частности, Шуфрич-младший обескуражен заявлениями Александра Хацкевича, что "Динамо" вылетело из Лиги Европы, потому что в соперники досталась команда уровня Лиги чемпионов.
"Вечно жалуемся, – написал в своем Twitter Александр Шуфрич. – Я помню как Семин выбил "МанСити" из ЛЕ в таком же противостоянии. Газзаев чуть не вышел из группы с "Интером" и "Барсой". Или не было такого? Или это были не наши клубы? Или тогда были другие владельцы? Или тот "Интер" слабее нынешнего "Челси"? Если б любой наш клуб попал "Севилье" 0:10 по сумме двух матчей, тренер вещал бы, что это – четвертая команда Испании. Гранд. И что это наш фактический уровень. Так зачем тогда выходить на поле? Давайте сразу против топ-чемпионатов будем пасовать? Хоть люди зря на стадион не будут приходить".
"Реакция игроков "Славии" (прошедшей "Севилью" в 1/8 Лиги Европы) бесценна. Я искренне извиняюсь, что травил их "Спартой". Однозначно буду их поддерживать в дальнейшем. Вот вам и разница в менталитете. Они понимают, что титулов, не побеждая соперников уровня "Челси", не завоевать", - заключил Шуфрич.
Ранее "Сегодня" опубликовали результаты опроса болельщиков: по их мнению, "Динамо" нужен новый тренер.
Также сообщалось, что в Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского.
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