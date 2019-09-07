Вербич обыграл Кендзеру в отборе на Евро-2020: обзор матча Словения – Польша

Сборная Словении нанесла Польше первое поражение в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020 года. Победу хозяевам пол принесли голы Струны и Шпорара. В составах обеизх команд сыграли динамовцы – Беньямин Вербич провел на поле 62 минуты, а Томаш Кендзера отыграл весь поединок.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|5
|4
|0
|1
|8-2
|12
|2
|АВСТРИЯ
|5
|3
|0
|2
|13-6
|9
|3
|СЛОВЕНИЯ
|5
|2
|2
|1
|9-3
|8
|4
|ИЗРАИЛЬ
|5
|2
|2
|1
|9-8
|8
|5
|МАКЕДОНИЯ
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|6
|ЛАТВИЯ
|5
|0
|0
|5
|1-19
|0
Словения – Польша – 2:0
Голы: Струна (35), Шпорар (65)
Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Струна, Крхин, Балковец, Иличич, Куртич, Вербич (Чрнигой, 62; Берич, 90), Безяк, Шпорар (Попович, 85).
Польша: Фабианьски, Беднарек, Берешиньски, Кендзера, Паздан, Клих (Белик, 70), Зелиньски, Крыховяк, Гросицки (Блашчиковски, 70), Левандовски, Пионтек (Ковнацки, 76).
Предупреждения: Струна (4), Клих (37), Стоянович (74), Крыховяк (80), Берешиньски (90).
Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн матча Литва – Украина.
Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".
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