Вербич обыграл Кендзеру в отборе на Евро-2020: обзор матча Словения – Польша

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Словении нанесла Польше первое поражение в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020 года. Победу хозяевам пол принесли голы Струны и Шпорара. В составах обеизх команд сыграли динамовцы – Беньямин Вербич провел на поле 62 минуты, а Томаш Кендзера отыграл весь поединок.

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 5 4 0 1 8-2 12 2 АВСТРИЯ 5 3 0 2 13-6 9 3 СЛОВЕНИЯ 5 2 2 1 9-3 8 4 ИЗРАИЛЬ 5 2 2 1 9-8 8 5 МАКЕДОНИЯ 5 1 2 2 6-8 5 6 ЛАТВИЯ 5 0 0 5 1-19 0

Словения – Польша – 2:0

Голы: Струна (35), Шпорар (65)

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Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Струна, Крхин, Балковец, Иличич, Куртич, Вербич (Чрнигой, 62; Берич, 90), Безяк, Шпорар (Попович, 85).

Польша: Фабианьски, Беднарек, Берешиньски, Кендзера, Паздан, Клих (Белик, 70), Зелиньски, Крыховяк, Гросицки (Блашчиковски, 70), Левандовски, Пионтек (Ковнацки, 76).

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Предупреждения: Струна (4), Клих (37), Стоянович (74), Крыховяк (80), Берешиньски (90).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн матча Литва – Украина.

Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

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