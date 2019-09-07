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Вербич обыграл Кендзеру в отборе на Евро-2020: обзор матча Словения – Польша

7 сентября, 09:56

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Словении нанесла Польше первое поражение в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020 года. Победу хозяевам пол принесли голы Струны и Шпорара. В составах обеизх команд сыграли динамовцы – Беньямин Вербич провел на поле 62 минуты, а Томаш Кендзера отыграл весь поединок.

N

Команды

ИВНПМО
1 ПОЛЬША54018-212
2  АВСТРИЯ530213-69
3  СЛОВЕНИЯ52219-38
4  ИЗРАИЛЬ52219-88
5  МАКЕДОНИЯ51226-85
6  ЛАТВИЯ50051-190

Словения – Польша – 2:0
Голы: Струна (35), Шпорар (65)

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Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Струна, Крхин, Балковец, Иличич, Куртич, Вербич (Чрнигой, 62; Берич, 90), Безяк, Шпорар (Попович, 85).

Польша: Фабианьски, Беднарек, Берешиньски, Кендзера, Паздан, Клих (Белик, 70), Зелиньски, Крыховяк, Гросицки (Блашчиковски, 70), Левандовски, Пионтек (Ковнацки, 76).

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Предупреждения: Струна (4), Клих (37), Стоянович (74), Крыховяк (80), Берешиньски (90).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн матча Литва – Украина.

Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением"

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видео голов сборная Польши Евро-2020 сборная Словении

Источник: Сегодня|Спорт

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