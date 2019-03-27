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"Верну деньги за билеты, кому игра не понравилась": Бурда разошелся по дороге из Люксембурга

Сегодня, 17:25

А Зинченко рассказал, на каком языке общается в клубе и почему выучил плохие слова на испанском

Никита Бурда обещал вернуть деньги всем, кому не понравился матч с Люксембургом
Никита Бурда обещал вернуть деньги всем, кому не понравился матч с Люксембургом. Фото: ФФУ
"Верну деньги за билеты, кому игра не понравилась": Бурда разошелся по дороге из Люксембурга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b95/7e9/5c9b957e90f2f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b95/7e9/5c9b957e90f2f.png Футбол А Зинченко рассказал, на каком языке общается в клубе и почему выучил плохие слова на испанском

В понедельник сборная Украины одержала волевую победу над Люксембургом благодаря автоголу на 93-й минуте встречи. Из Люксембурга в Киев сборная Украины во вторник улетала усталая, но довольная. В аэропорту Денис Бойко подозвал Никиту Бурду, дал что-то почитать в своем телефоне, и на лице центрбека появилась досада: "Да, давайте я верну деньги за билеты, кому игра не понравилась". Очередь на таможню была долгой, и Никита устроил опрос партнеров.

"Сид! – через два ряда докрикнул Бурда до Сидорчука. – Кинь мне номер своей карточки!". – "Зачем?!". – "Кину денег, вдруг тебе игра не понравилась". "Шаба! Шаба!" – это уже к другому киевскому одноклубнику, не игравшему в Люксембурге Шабанову. – "Тебе игра понравилась?". – "Нет". – "Давай номер карточки".

В очереди на киевский рейс стоял и Андрей Лунин. Хотя большинство легионеров сборной из Люксембурга разъехались по своим Бельгиям да Германиям. "Я в Испанию из Киева", – объяснил вратарь "Леганеса". Спросил я, почему летит в Киев, и у игрока "МанСити" Саши Зинченко.

- В клубе дали два выходных.

- Саша, как язык? Английский в Англии – чувствуется разница? – подключился шоумен Сергей Притула.

- Когда местные начинают быстро говорить, все-таки тяжело.

- В команде, – спрашиваю, – язык общения английский?

- Да, хотя испаноговорящих больше: игроки, тренеры, стафф.

- То есть волей-неволей и испанского нахватался?

- Плохие слова уже все знаю.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за нарушения правил натурализации Мораеса.

В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.

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Тег Сборная Украины, Никита Бурда, Александр Зинченко

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АВТОР:

Пономаренко Алексей

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