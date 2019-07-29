Виктор Леоненко: "Хочу похвалить Хацкевича за то, что он сразу же убрал Гармаша"

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко высказался об игре полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Специалист отметил, что игрок киевского клуба почти был не заметен в игре, но все-таки забил победный гол.
Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер"
"К 30-й минуте уже все начали ходить. Еще не полностью готовы обе команды и, видимо, дышать точно было нечем. Вообще, можно разбирать только первый тайм, потому что там были моменты как у "Динамо", так и у "Шахтера". Я бы отметил Гармаша: он был незаметен в игре и во всяких толчках, но отличился, молодец. Помимо того, что Хацкевич – мой друг, я его хочу похвалить за то, что он сразу же Гармаша убрал. Это тоже плюс Хацкевичу и это правильная работа"
Кстати, "Динамо" победило в Суперкубке Украины: репортаж из Одессы. На гол в раздевалку киевляне ответили трехминуткой, которая перевернула все с ног на голову.
В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.
Смотрите церемонию награждения победителя Суперкубка-2019:
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