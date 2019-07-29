Виктор Леоненко / Фото: Сегодня|Спорт

Виктор Леоненко: "Хочу похвалить Хацкевича за то, что он сразу же убрал Гармаша" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-07-29T09:40:00+03:00 Футбол Экс-нападающий киевского клуба - о матче Суперкубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко высказался об игре полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Специалист отметил, что игрок киевского клуба почти был не заметен в игре, но все-таки забил победный гол.

Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер"

"К 30-й минуте уже все начали ходить. Еще не полностью готовы обе команды и, видимо, дышать точно было нечем. Вообще, можно разбирать только первый тайм, потому что там были моменты как у "Динамо", так и у "Шахтера". Я бы отметил Гармаша: он был незаметен в игре и во всяких толчках, но отличился, молодец. Помимо того, что Хацкевич – мой друг, я его хочу похвалить за то, что он сразу же Гармаша убрал. Это тоже плюс Хацкевичу и это правильная работа"

Кстати, "Динамо" победило в Суперкубке Украины: репортаж из Одессы. На гол в раздевалку киевляне ответили трехминуткой, которая перевернула все с ног на голову.

В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.

Смотрите церемонию награждения победителя Суперкубка-2019:

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