На гол в раздевалку киевляне ответили трехминуткой, которая перевернула все с ног на голову

Хацкевич взял первый трофей сезона / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Зеля приехал!" и трофей с дымком: как "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по Суперкубкам Кинзерский Эдуард https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA 2019-07-29T07:58:58+03:00 Футбол На гол в раздевалку киевляне ответили трехминуткой, которая перевернула все с ног на голову

Уже в субботу было понятно, что на матче за Суперкубок "Динамо" – "Шахтер" будет аншлаг. Последние билеты, как нам рассказали в УПЛ, были раскуплены еще в пятницу вечером. И среди зрителей оказался Владимир Зеленский. Как удалось узнать, недели три назад из Премьер-лиги в адрес Зеленского отправили официальное приглашение на матч. Говорят, что это стандартная процедура. Но из Офиса президента пришел ответ, что, дескать, президент, как большой любитель футбола, рассмотрит ваше приглашение. И вот пару дней назад в УПЛ позвонили из АП с вопросом: "Вы в случае чего готовы принять президента?". Зеленский же в эти дни, как известно, был с рабочим визитом в Одессе. Так что президентская ложа к матчу была готова.

Владимир Зеленский на Суперкубке

В порядке был и газон. Организаторы субботнего концерта на "Черноморце" сделали все, чтобы не повредить поле. Сцена стояла компактно у южных ворот, а от фан-зоны вообще отказались, на газон никого не пускали. Так что слушали Boney M и компанию только с трибун.

Суперкубок-2019. Обзор матча "Динамо" – "Шахтер"

ПОСТАМЕНТ. "Шахтер" приехал на стадион раньше соперника – за 1 час 45 минут до игры, автобус "Динамо" прибыл спустя 10 минут. И тех и других встретили болельщики, образовавшие что-то вроде живого коридора. К слову, фаны обеих команд до матча были настроены весьма дружелюбно друг к другу: общались, делали совместные фото. Оживление внесла новость, мгновенно разлетевшаяся по толпе: "Зеля приехал!".

География болельщиков, как всегда, широкая. Познакомился с группой парней в оранжево-черных шарфиках. Делали селфи на фоне автобуса "горняков". Думал, они откуда-то с Донбасса, но оказалось – из Херсона. "Наверное, персональные фанаты Вити Коваленко?" – навскидку предположил я, вспомнив, откуда родом хавбек "оранжево-черных". И мужчины расплылись в улыбках: "Точно, он же наш". Не стал расстраивать парней информацией, что в этом матче Виктор не сыграет.

Живинку среди гуляющей вокруг стадиона публики внесли видеооператоры транслятора матча – канала "Футбол", устроившие пробный запуск ТВ-дрона. Народ принялся наперебой просить: "Над нами пусть пролетит! Над нами!".

Все-таки поучаствовал в Суперкубке Александр Андриевский, хавбек киевлян, только оправившийся после травмы и в заявку на матч не попавший. Уходя с поля после разминки он засмотрелся и сбил постамент для кубка. Но самого трофея там еще не было, так что сразу все исправили.

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НАГРАДЫ. Перед матчем УПЛ наградила лауреатов минувшего сезона. Приз лучшего вратаря достался Андрею Пятову, лучшим игроком признали Виктора Цыганкова, лучшим молодым игроком – Виталия Миколенко. Приз лучшего бомбардира получил Жуниор Мораес. Все эти награды футболисты получали лично. А вот приз лучшему тренеру сезона, которым признан Паулу Фонсека, ввиду отсутствия последнего принял капитан "оранжево-черных" Тайсон.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ. В стартовом составе "Динамо" прогнозируемо вышел летний новичок киевлян Караваев, а капитанская повязка досталась Буяльскому. Видимо, как человеку, принесшему киевлянам победу в прошлогоднем Суперкубке. У "горняков" же в предматчевых "обнимашках" участвовали не 11, а 12 игроков – к основе присоединился экс-капитан, а ныне ассистент тренера Дарио Срна. Ритуал, прошедший как в старые времена, навеял нотку ностальгии.

Матч начался довольно живо, и уже в первые 10 минут у ворот "Динамо" случились два момента. Сначала Бойко перевел на угловой выстрел Марлоса под перекладину, а в следующей атаке "выудил" мяч в ногах соперника после разрезной передачи на ход. "Горняки" и дальше продолжали владеть инициативой, временами не отдавая сопернику мяч в течение минуты. Кстати, "Шахтер" впервые играл в футболках с символикой нового титульного спонсора, девизом которого является слоган "Заряженный побеждать".

Но киевляне остро огрызались. На экваторе тайма Караваев справа мягко откатил мяч в район 11-метровой отметки, Вербич пробил сходу – Пятова подстраховали защитники, заблокировавшие удар. А потом уже сам кипер среагировал на выстрел Беседина в ближний угол. Алаверды от Бойко – ногами отбил опасный удар с лета и почти в упор от Исмаили. В общем, было нескучно. Но гола все не было, и ультрасы обеих команд принялись утилизировать запасы пиротехники.

У "Шахтера" в первом тайме было большое преимущество в ударах по воротам – 9:1. Но на перерыв ушли не только с ним, "горнякам" удался "гол в раздевалку" – Алан Патрик завершил атаку плотным ударом в дальний угол.

Смотрите гол Алана Патрика в ворота "Динамо"

Вскоре после возобновления игры случился эпизод, заставивший вспомнить о системе VAR, которая впервые работала на матче в Украине в тестовом режиме офлайн (без вмешательства в ход поединка). В штрафной "Шахтера" мяч угодил в спину бросившемуся под удар Кривцову и покинул пределы поля. Арбитр встречи Виталий Романов указал на угловой, хотя киевляне очень энергично требовали пенальти, уверяя рефери, что мяч повстречался с рукой "горняка". Спустя 10 минут в штрафной "оранжево-черных" упал Гармаш. И снова споры, которые мог бы снять VAR.

Смотрите голы Бурды и Гармаша в ворота "Шахтера"

После экватора тайма Марлос вновь закручивал в "девятку", и мяч пролетел в сантиметрах от крестовины. Положение обязывало "Динамо" идти вперед, но у подопечных Хацкевича мало что получалось. И тут наступили три минуты, перевернувшие ход матча с ног на голову. Бурда головой замкнул подачу с углового. "Горняки" понеслись забивать второй гол, но пропустили контратаку, которую в дыму от файеров, укутавшем арену, завершил Гармаш. Причем в этот момент на бровке уже стоял Сидорчук, готовый заменять Дениса.

Преимущество "Шахтера" в игре, но цифры на табло в пользу "Динамо" – 2:1. Опасно еще пробивали Марлос, Тете, но счет не изменился. Луиш Каштру проиграл свой первый Суперкубок в "Шахтере" – как и Луческу, как и Фонсека. "Динамо" сравнялось с "горняками" по выигранным Суперкубкам Украины – по 8.

Смотрите церемонию награждения победителя Суперкубка-2019

Как сообщалось ранее, тренер "Шахтера" страдает после поражения от "Динамо". "Мы продемонстрировали сильную игру, владели мячом и создавали моменты. Но в итоге проиграли, поэтому состояние убитое", – заявил Луиш Каштру.

В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем. Однако нам надо как можно быстрее через игры набирать игровые кондиции", – сказал тренер "Динамо".

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