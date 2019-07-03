Виноваты судьи: фаны высмеяли Месси за его реакцию на поражение от Бразилии

Лидер аргентинцев возложил вину за вылет с Кубка Америки на арбитров. И тут же получил "ответку" из соцсетей

Лионель Месси. Фото: AFP

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси взвалил вину за поражение в полуфинале Кубка Америки от Бразилии (0:2) на арбитров. "Мы провели отличный матч. Бразильцы не были лучше нас. Им удалось забить ранний гол, а второй мяч они забили после того, как судьи не поставили пенальти за фол на Агуэро, – пожаловался Месси. - Арбитры давали много карточек за всякую фигню, но даже не посмотрели VAR, это невероятно. Это происходило на протяжении всего поединка. При малейшем контакте они ставили штрафные удары в пользу Бразилии, и эта ерунда постоянна сбивала наш настрой на игру. Нам нет оправдания, но этот матч нужно пересмотреть, проанализировать и надеяться, что КОНМЕБОЛ больше этого не допустит".

Болельщики в соцсетях высмеяли "плач" Лионеля Месси. "Будем надеяться, что Южноамериканская конфедерация футбола что-нибудь предпримет по этому поводу..." Что придумает? Проводить Копа Америка по семь раз в году, чтобы ты наконец ее выиграл?" – потроллил Лионеля Месси один из пользователей.

Как сообщалось ранее, прощай, "Золотой мяч": Бразилия выбила Месси с Кубка Америки. Бразильцы вышли в финал домашнего турнира, забив Аргентине по мячу в каждом из таймов. Месси снова не смог выиграть трофей со своей сборной и, похоже, может распрощаться с надеждами на "Золотой мяч-2019". В Лиге чемпионов, напомним, Лионель тоже вылетел на стадии 1/2 финала.

Ранее мы писали, что иранец, выдавая себя за Месси, затащил в постель 28 девушек: стали известны последствия. Мужчина воспользовался поразительным сходством со знаменитым аргентинцем. И теперь может за это поплатиться. На него уже подали в суд 23 женщины.

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