Витас и Лепс в одном флаконе: Милевский удивил поклонников новой прической

Бывший нападающий киевского "Динамо" решил измениться перед важным матчем в Беларуси

Артем Милевский. Фото: Instagram

Артем Милевский, который с брестским "Динамо" борется за лидерство в чемпионате Беларуси, перед важным матчем со "Славией-Мозырь" решил освежить свой имидж и наведался парикмахерскую. Фото себя похорошевшего Миля выложил в Instagram, вызвав бурю всевозможных отзывов.

Блин, здесь на ВитасаБелоснежку очень похож!

На стиле

Красавец, мачо)

Очечки, как у Лепса

Вы только со "Славией" очки не теряйте...

Как сообщалось ранее, Артем Милевский оригинально поблагодарил судью за решение против его команды. Брестское "Динамо" выиграло у БАТЭ со счетом 1:0, но победа могла быть еще убедительнее, если бы арбитр зафиксировал взятие ворот БАТЭ после удара Фамейе. Но судья счел, что мяч не пересек линию ворот. Позже, просмотрев повтор момента, Миля расплылся в комплиментах рефери: "Мое Вам с кисточкой, господин арбитр, все-таки гола не было". И добавил: "Писал этот текст полдня".

Также сообщалось, что босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной: легендарного аргентинца Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку.

Напомним, в среду, 24 апреля, бывший клуб Милевского киевское "Динамо" играет с "Шахтером" решающий матч чемпионата Украины.



24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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