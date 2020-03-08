Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом

Маурицио Рулло был поставлен диагноз после возвращения из рабочей поездки в Германию

Владелец клуба "Новара" находится в больнице с положительным результатом на коронавирус. Клуб опубликовал заявление, подтверждающее, что Маурицио Рулло был поставлен диагноз после возвращения из рабочей поездки в Германию. Отмечается, что после прибытия в страну Рулло не контактировал ни с кем из команды, по этой причине не было необходимости в карантине всей команды.

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Ранее в Италии вышло постановление правительства о проведении всех матчей чемпионата без зрителей, по крайней мере, до 3 апреля.В настоящее время в Италии насчитывается 5061 положительный случай коронавируса, в том числе 233 со смертельным исходом.

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Также мы рассказывали, что у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов медики тоже взяли анализы.

Напомним, ранее сообщалось, что у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов врачи подозревают пневмонию.

О том, как распознать коронавирус, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая:

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