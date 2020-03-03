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Власти Франции запретили игрокам "Страсбура" жать руки Неймару и Мбаппе

3 марта, 16:42

Юрков Богдан

Руководство французского футбола наложило табу на рукопожатия из-за коронавируса

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции Натали Буа де ля Тур сообщила, что футболисты Лиги 1 и Лиги 2 не будут обмениваться рукопожатиями на ближайших матчах. Решение принято в связи с распространением коронавируса во Франции. Как мы сообщали ранее, коронавирус уже в Украине: кто заразился, последние подробности.

"Мы будем придерживаться нового протокола, потому что перед нами стоит обязанность подавать пример. Рукопожатий не будет, как и рекомендовало министерство здравоохранения. На таком уровне главное, чтобы не было переносов матчей. Каждый случай рассматривается индивидуально – префектами, клубами и лигой", – заявила Буа де ля Тур

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Неймар и Мбаппе

Неймар и Мбаппе / Фото: Getty Images

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Отметим, что в ближайшем туре чемпионата Франции, 7 марта, лидер первенства "ПСЖ", за который выступают самый дорогой футболист современности Килиан Мбаппе и знаменитый бразилец Неймар, сыграет на выезде. Соперником парижан будет "Страсбур".

Ранее мы сообщали, появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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чемпионат Франции псж Неймар коронавирус Килиан Мбаппе

Источник: ua.tribuna.com

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