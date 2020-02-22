Во время матча "Баварии" в чемпионате Германии на трибунах умерла маленькая девочка

Очередной тур немецкой Бундеслиги открылся в пятницу матчем в Мюнхене. В пятницу вечером на домашней арене "Бавария" вырвала в концовке встречи победу у "Падерборна" – последней команды чемпионата Германии (3:2). Как оказалось, во время игры случилась трагедия на трибунах "Альянц Арены", но известно о ней стало только в субботу. "Бавария" обыграла "Падерборн" благодаря дублю польского форварда Роберта Левандовского.

На стадионе присутствовала племянница 25-летнего нападающего "Падерборна" Штрели Мамбы. Девочка, которой было 14 месяцев, неожиданно потеряла сознание прямо на трибуне. С кем она была на арене, не сообщается. Девочку сразу же отнесли в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. В связи с печальным событием клубы выразили соболезнования.

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