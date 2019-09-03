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Во время матча Криштиану Роналду развил невероятную скорость до 33 км/ч

3 сентября, 13:04

Португальский форвард спешил в атаку своей команды во встрече с "Наполи"

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" / Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продемонстрировал, что он по-прежнему находится в отличной физической форме. В матче второго тура чемпионата Италии с "Наполи" (4:3) 34-летний португалец в одном из эпизодов игры разогнался до 33,12 км/ч, сообщает AS. Роналду преодолел расстояние в 92 метра за 10 секунд.

Отметим, что именно в этой атаке туринцы забили свой первый гол, однако Роналду в забитом мяче не поучаствовал. При этом Криштиану все же не ушел с поля без гола – он поразил ворота неаполитанцев на 62-й минуте.

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Ранее мы писали, что Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года. Этой награды Криштиану удостаивается уже в десятый раз за свою карьеру. 34-летний футболист в финале голосования обошел полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

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Ранее мы писали, что Роналду подрался с Неймаром на световых мечах в стиле "Звездных войн". Звездные игроки "Ювентуса" и "Пари-Сен-Жермен" снялись в рекламе.

Также мы писали, что Роналду решился пригласить Месси на ужин. С 2008 по 2017 год награду лучшему футболисту сезона "Золотой мяч" делили между собой исключительно Роналду и Месси.

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футболист Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: sport24.ru

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