Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Во время матча "МЮ" – "Челси" футболист вылетел за пределы поля и сбил фотографа

29 апреля, 18:04

Защитник Сезар Аспиликуэта попытался отобрать мяч у форварда "МЮ" Ромелу Лукаку, но оказался за пределами поля

Сезар Аспиликуэта налетел на фотографа
Сезар Аспиликуэта налетел на фотографа.

Забавный эпизод произошел во время центрального поединка 36 тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Защитник лондонского клуба Сезар Аспиликуэта попытался отобрать мяч у форварда "МЮ" Ромелу Лукаку, но отлетел от него за пределы поля, налетел на фотоаппарат и сбил фотографа. Интересно, что Аспиликуэта  весит на 18 кг меньше Лукаку, также он на 12 сантиметров ниже Ромелу. Сам поединок закончился вничью – 1:1, на гол Хуана Маты ответил точным выстрелом Маркос Алонсо.

"Манчестер Юнайтед" с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Челси" (68) идет на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов. "МЮ" сохранил теоретические шансы на попадание в зону ЛЧ.

Ранее в воскресенье "Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде победила "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.

Напомним, что в другом поединке 36 тура "Лестер" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Это поражение может стоить лондонскому клубу участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " Во время матча "МЮ" – "Челси" футболист вылетел за пределы поля и сбил фотографа". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Тимошенко призвала сформировать новое правительство

В Киеве 50% парней категорически отказываются служить

Самые странные бытовые привычки согласно знаку Зодиака

Гордон: «Выведите войска или Россия прекратит существование»

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Валявшаяся на чердаке 20 лет старая ваза продана $ 600 тысяч

Максакова рассказала, чем украинцы отличаются от россиян

Как в России отреагировали на победу Зеленского

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Купить квадрокоптер в городе от 299 грн

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

Вчера, 21:36

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Динамо" с двумя удалениями минимально обыграло "Львов"

Вчера, 21:31

Команда Хацкевича увезла из Львова три очка, завершая матч вдевятером

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам