Во время матча "МЮ" – "Челси" футболист вылетел за пределы поля и сбил фотографа

Защитник Сезар Аспиликуэта попытался отобрать мяч у форварда "МЮ" Ромелу Лукаку, но оказался за пределами поля

Сезар Аспиликуэта налетел на фотографа.

Забавный эпизод произошел во время центрального поединка 36 тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Защитник лондонского клуба Сезар Аспиликуэта попытался отобрать мяч у форварда "МЮ" Ромелу Лукаку, но отлетел от него за пределы поля, налетел на фотоаппарат и сбил фотографа. Интересно, что Аспиликуэта весит на 18 кг меньше Лукаку, также он на 12 сантиметров ниже Ромелу. Сам поединок закончился вничью – 1:1, на гол Хуана Маты ответил точным выстрелом Маркос Алонсо.

"Манчестер Юнайтед" с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Челси" (68) идет на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов. "МЮ" сохранил теоретические шансы на попадание в зону ЛЧ.

Ранее в воскресенье "Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде победила "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.

Напомним, что в другом поединке 36 тура "Лестер" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Это поражение может стоить лондонскому клубу участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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