"Вольфсбург" – "Шахтер": где смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Список трансляций поединка 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером" - на ТВ и в интернете

Сегодня в Германии состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер". Немецкие "волки", занимающие седьмое место в Бундеслиге, принимают чемпиона и лидера первенства Украины. Поединок, который начнется в 22:00 по киевскому времени, будет показан на ТВ и в интернете. Онлайн "Вольфсбург" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.

Напомним, из-за коронавируса "Вольфсбург" и "Шахтер" сыграют без зрителей. Также при пустых трибунах в четверг играют ЛАСК – "Манчестер Юнайтед", "Айнтрахт" – "Базель", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон". А матчи "Севилья – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" вовсе перенесены на неопределенное время.

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Где смотреть матч "Вольфсбург" – "Шахтер"

Четверг, канал "Футбол 2" 22:00 live

Четверг, сайт Oll.tv (в подписке) 22:00 live

(в подписке) 22:00 live Четверг, канал "Футбол 1" 01:55 повтор

Пятница, канал "Футбол 2" 08:55 повтор

Пятница, канал "Футбол 1" 17:05 повтор

Суббота, канал "Футбол 2" 06:30 повтор

Суббота, канал "Футбол 1" 13:40 повтор

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"Я еще никогда не играл при пустых трибунах, – признается главный тренер "Вольфсбурга" австриец Оливер Гласнер. – С таким запретом мы сталкиваемся впервые. Ситуация необычная, но мы постараемся победить. В любом случае нам важнее думать о том, как действовать на поле, что делать в фазе владения мячом и после его потери с учетом быстрых атак соперника. Сильные стороны "Шахтера"? Прежде всего, это индивидуальное мастерство, скорость атакующих игроков. В этой команде игроки с большим опытом в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в сборных. В то же время, полагаю, мы можем предложить им большую интенсивность, чем они сталкиваются в чемпионате Украины"

Луиш Каштру / Фото: Reuters

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"Были немного разочарованы, узнав, что поединок пройдет без зрителей, – отметил, в свою очередь, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Футбол строится именно на этом, на эмоциях. Мы всегда чувствуем то, что исходит от трибун, даже если идет в преимущество сопернику, для нас это является большой мотивацией. Отсутствие зрителей даст странное ощущение, но такова жизнь, по-другому нельзя. Предстоит очень сложный матч. "Вольфсбург" – команда бундеслиги, одной из лучших пяти лиг в Европе. Для положительного результата нам нужно сыграть на высоком уровне. Не секрет, что в еврокубках все команды действуют очень агрессивно и интенсивно. Мы должны быть готовы правильно отреагировать на такие требования игры. Но сегодня еще ничего не решится, ведь это только первая часть противостояния"

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Напомним, что накануне Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля. Исходя из этого решения, можно говорить, что и повторная встреча "Шахтера" с "Вольфсбургом" – в Харькове, 19 марта – пройдет при пустых трибунах.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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