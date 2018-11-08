"Ворскла" – "Карабах": когда начало и где смотреть матч Лиги Европы

Список трансляций матча Лиги Европы из Полтавы на ТВ и в интернете

Полтавская "Ворскла" сегодня проведет матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы с азербайджанским "Карабахом". Игра начнется в 22:00, пройдет она на полтавском стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского, который специально для выступлений в основной сетке Лиги Европы летом пережил реконструкцию.

Мы проведем текстовую онлайн трансляцию поединка. Кроме того, его можно увидеть на ТВ, а также в Интернете.

Смотреть "Ворскла" – "Карабах":

Футбол-2, live

Футбол-2, пятница 12:25 (повтор)

Футбол-1, пятница 19:50 (повтор)

Футбол-2, суббота 11:10 (повтор)

Футбол-1, воскресенье 06:00 (повтор)

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В отличие от выездного матча двухнедельной давности, перед которым явным фаворитом европейские букмекеры считали "Карабах", сейчас больше уважения к "Ворскле". Это и неудивительно: полтавчане выиграли в Баку, сейчас принимают соперника дома, к тому же в последнее время "Карабах" выступал не очень удачно.

А вот "Ворскла" показывает стабильную игру в чемпионате Украины. Учитывая более высокий уровень "Арсенала" и "Спортинга", у команды Василия Сачко не очень много шансов на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Но победа над "Карабахом" позволит хотя бы побороться за мечту.