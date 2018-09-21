"Ворскла" забила два гола и ушла от разгрома в Лондоне: как это было

Лондонский "Арсенал" одержал победу над украинской "Ворсклой" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Мы провели онлайн матча "Арсенал" – "Ворскла" с яркими фото со стадиона в Лондоне и видео-повторами голов.

Встреча группы E, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Арсенала". Голы у хозяев забили Пьер-Эмерик Обамеянг (32-я и 56-я минуты), Дэнни Уэлбек (48) и Месут Озил (74). У гостей отличились Владимир Чеснаков (77) и Вячеслав Шарпар (90).

Видео голов матча "Арсенал" – "Ворскла"

В параллельном матче данного квартета лиссабонский "Спортинг" дома победил азербайджанский "Карабах" – 2:0.

Все матчи четверга в Лиге Европы завершились так:

19:55 "Динамо" – "Астана" – 2:2 Видео

19:55 "Ренн" – "Яблонец" – 2:1

19:55 ПАОК – "Челси – 0:1

19:55 "Види" – БАТЭ – 0:2

19:55 "Акхисар" – "Краснодар" - 0:1

19:55 "Севилья" – "Стандард" – 5:1

19:55 "Бешикташ" – "Сарпсборг" – 3:1

19:55 "Генк" – "Мальме" – 2:0

19:55 "Лацио" – "Аполлон" – 2:1

19:55 "Марсель" – "Айнтрахт" – 1:2

19:55 "Рапид" – "Спартак" Москва – 2:0

19:55 "Вильярреал" – "Рейнджерс" – 2:2

22:00 "Арсенал" – "Ворскла" – 4:2

22:00 "Спортинг" – "Карабах" – 2:0

22:00 АЕК Кипр – "Цюрих" – 0:1

22:00 "Лудогорец" – "Байер" – 2:3

22:00 "Селтик" – "Русенборг" – 1:0

22:00 "Лейпциг" – "Зальцбург" – 2:3

22:00 "Копенгаген" – "Зенит" – 1:1

22:00 "Славия" – "Бордо" – 1:0

22:00 "Динамо" Загреб – "Фенербахче" – 4:1

22:00 "Спартак" Трнава – "Андерлехт" – 1:0

22:00 "Дюделанж" – "Милан" – 0:1

22:00 "Олимпиакос" – "Бетис" – 0:0