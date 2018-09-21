"Ворскла" забила два гола и ушла от разгрома в Лондоне: как это было

Сегодня, 09:01

Видео голов матча "Арсенал" – "Ворскла" в первом туре группового этапа Лиги Европы

&quot;Арсенал&quot; - &quot;Ворскла&quot; - 4:2. Фото AFP
"Арсенал" - "Ворскла" - 4:2. Фото AFP

Лондонский "Арсенал" одержал победу над украинской "Ворсклой" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Мы провели онлайн матча "Арсенал" – "Ворскла" с яркими фото со стадиона в Лондоне и видео-повторами голов.

Встреча группы E, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Арсенала". Голы у хозяев забили Пьер-Эмерик Обамеянг (32-я и 56-я минуты), Дэнни Уэлбек (48) и Месут Озил (74). У гостей отличились Владимир Чеснаков (77) и Вячеслав Шарпар (90).

Видео голов матча "Арсенал" – "Ворскла"

В параллельном матче данного квартета лиссабонский "Спортинг" дома победил азербайджанский "Карабах" – 2:0.

Все матчи четверга в Лиге Европы завершились так:

19:55 "Динамо" – "Астана" – 2:2 Видео
19:55 "Ренн" – "Яблонец" – 2:1
19:55 ПАОК – "Челси – 0:1
19:55 "Види" – БАТЭ – 0:2
19:55 "Акхисар" – "Краснодар" - 0:1
19:55 "Севилья" – "Стандард" – 5:1
19:55 "Бешикташ" – "Сарпсборг" – 3:1
19:55 "Генк" – "Мальме" – 2:0
19:55 "Лацио" – "Аполлон" – 2:1
19:55 "Марсель" – "Айнтрахт" – 1:2
19:55 "Рапид" – "Спартак" Москва – 2:0
19:55 "Вильярреал" – "Рейнджерс" – 2:2

22:00 "Арсенал" – "Ворскла" – 4:2
22:00 "Спортинг" – "Карабах" – 2:0
22:00 АЕК Кипр – "Цюрих" – 0:1
22:00 "Лудогорец" – "Байер" – 2:3
22:00 "Селтик" – "Русенборг" – 1:0
22:00 "Лейпциг" – "Зальцбург" – 2:3
22:00 "Копенгаген" – "Зенит" – 1:1
22:00 "Славия" – "Бордо" – 1:0
22:00 "Динамо" Загреб – "Фенербахче" – 4:1
22:00 "Спартак" Трнава – "Андерлехт" – 1:0
22:00 "Дюделанж" – "Милан" – 0:1
22:00 "Олимпиакос" – "Бетис" – 0:0
Лига Европы, видео голов, Арсенал Лондон, Ворскла Полтава

Вы сейчас просматриваете новость ""Ворскла" забила два гола и ушла от разгрома в Лондоне: как это было". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Полтавчане на арене "Арсенала". Фото ФК "Ворскла"

"Ворскле" пообещали призовые перед матчем с "Арсеналом"

Вчера, 13:41

Полтавчане первый поединок Лиги Европы проведут в Лондоне

Футбол

Фото AFP

"Тренеришка" после Венгера: представляем первого соперника "Ворсклы" в Лиге Европы

17 Сентября, 10:24

"Ворскла" возвращается в еврокубки и первым делом отправится в Лондон
Загрузка...
Загрузка...