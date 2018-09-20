Первый тур Лиги Европы: расписание и результаты четверга

Киевское "Динамо" примет "Астану", а полтавская "Ворскла" в Лондоне сразится с "Арсеналом"

В четверг начинается борьба в групповом этапе Лиги Европы. На этой стадии Украину представляют две команды: серебряный призер Премьер-лиги киевское "Динамо" и бронзовый призер чемпионата полтавская "Ворскла". 20 сентября команда Александра Хацкевича примет "Астану" (начало – в 19:55), а "Ворскла" в гостях сыграет с лондонским "Арсеналом" (начало – в 22:00).

Онлайн матча "Динамо" – "Астана" уже идет на нашем сайте, будут доступны видео-повторы голов.

Матчи четверга, 20 сентября, в Лиге Европы:

19:55 "Динамо" – "Астана". ТВ: Футбол 1

19:55 "Ренн" – "Яблонец"

19:55 ПАОК – "Челси". ТВ: Футбол 2

19:55 "Види" – БАТЭ

19:55 "Акхисар" – "Краснодар"

19:55 "Севилья" – "Стандард"

19:55 "Бешикташ" – "Сарпсборг"

19:55 "Генк" – "Мальме"

19:55 "Лацио" – "Аполлон"

19:55 "Марсель" – "Айнтрахт"

19:55 "Рапид" – "Спартак" Москва

19:55 "Вильярреал" – "Рейнджерс"

22:00 "Арсенал" – "Ворскла". ТВ: Футбол 2

22:00 "Спортинг" – "Карабах"

22:00 АЕК – "Цюрих"

22:00 "Лудогорец" – "Байер"

22:00 "Селтик" – "Русенборг". ТВ: Футбол 1

22:00 "Лейпциг" – "Зальцбург"

22:00 "Копенгаген" – "Зенит"

22:00 "Славия" – "Бордо"

22:00 "Динамо" Загреб – "Фенербахче"

22:00 "Спартак" Трнава – "Андерлехт"

22:00 "Арсенал" – "Ворскла"

22:00 "Дюделанж" – "Милан"

22:00 "Олимпиакос" – "Бетис"