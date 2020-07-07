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"Ворскле" обещают миллион гривен за победу над "Динамо"

7 июля, 20:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Полтавчане могут завоевать не только престижный трофей, но и солидные призовые

Один из спонсоров полтавской "Ворсклы" пообещал выплатить футболистам 1 миллион гривен, если они смогут победить в финале Кубка Украины, сообщается на официальном сайте "Ворсклы". Напомним, главный матч турнира состоится в среду, 8 июля, в Харькове на стадионе "Металлист". Соперником полтавчан будет киевское "Динамо". "Динамо" – "Ворскла" трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

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Добавим, что победитель Кубка Украины также получит путевку в групповой турнир Лиги Европы, а это еще как минимум гарантированных 2-3 миллиона евро призовых от УЕФА.

В полуфинале Кубка Украины "Ворскла" обыграла "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти. Главным героем встречи стал 16-летний вратарь Павел Исаенко, который вышел на поле перед самой серией пенальти и отразил три удара с "точки".

"Динамо" на пути в финал разобралось с "Минаем" из первой лиги. Киевляне уже прилетели в Харьков сильнейшим составом. Вернулись в общую группу и готовы сыграть завтра Виталий Миколенко, Денис Попов и Виктор Цыганков. В Киеве остался только Йосип Пиварич, заработавший удаление в предыдущем матче Премьер-лиги.

Финал Кубка Украины можно будет смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv.

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Смотрите сумасшедшую серию пенальти в матче "Мариуполь" – "Ворскла":

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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